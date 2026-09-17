Шведская семья

Глава первая. Дом, в котором было светло В тот октябрьский вечер Петербург рано надел серое пальто. Дождь стучал по стеклам, трамваи звенели на поворотах, а прохожие торопились спрятаться в метро.
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