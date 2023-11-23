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Уилл Харди после поражения от «Портленда»: «Если вы собираетесь носить майку «Юты Джаз», вам должно быть не наплевать на «Юту Джаз»

Главный тренер «Юты» Уилл Харди после поражения от «Портленда» (105:121) призвал своих подопечных ответственнее относиться к своей работе.

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