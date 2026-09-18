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Царьград

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Реконструкция парка Горького в Ростове подорожала: нужно более 600 млн

Реконструкция парка Горького в Ростове подорожала: нужно более 600 млн

В Ростове реконструкция парка Горького оценивается в сумму, превышающую 600 млн рублей. Такие сведения озвучил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Дмитрий Беликов.

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