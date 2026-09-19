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Газета.ру

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Силы ПВО уничтожили 288 дронов над 12 регионами России и Черным морем

Силы ПВО уничтожили 288 дронов над 12 регионами России и Черным морем

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за 12 часов уничтожили над 12 регионами страны и Черным морем 288 беспилотников ВСУ самолетного типа.

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