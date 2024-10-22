Суперцикл США: как Америка перераспределит мировые денежные потоки Евгения КомароваАмериканская экономика переживает исторический сдвиг, хотя об этом никто не станет предупреждать через сообщения или электронную почту.
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