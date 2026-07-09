Спецслужбы Украины завербовали пособницу теракта обещанием романа с куратором

Украинские спецслужбы завербовали 25-летнюю предполагаемую пособницу подготовки теракта против высокопоставленного сотрудника Минобороны в Москве, пообещав продолжение романтических отношений с куратором.
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