В телефоне подозреваемого в подрыве Cybertruck нашли записи с критикой США

В телефоне американского ветерана Мэтью Ливельсбергера, подозреваемого в подрыве Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, обнаружены записи с критикой в адрес США и ее властей, сообщает NBC News со ссылкой на полицию.
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