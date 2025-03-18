В России призвали открыть в Музее Победы экспозицию о подвигах юных защитников

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил создать в Музее Победы в Москве экспозицию, посвящённую подвигам юных защитников Родины в период Великой Отечественной войны.
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