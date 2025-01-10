Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому после того, как политик в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил о своем презрении к русскому народу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии