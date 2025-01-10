Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Боуз задал Зеленскому крайне неудобный вопрос после его слов о презрении к русскому народу

Боуз задал Зеленскому крайне неудобный вопрос после его слов о презрении к русскому народу

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому после того, как политик в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил о своем презрении к русскому народу.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Ничего нового микрофюрер не сказал - жиды всегда ненавидели русских и вредили им как могли.
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11 час.

Картина дня

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