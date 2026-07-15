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В России отреагировали на заявление Вучича о поддержке Украины

В России отреагировали на заявление Вучича о поддержке Украины

В России слышат заявления президента Сербии Александра Вучича о поддержке страной суверенитета и территориальная целостности Украины, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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