В России отреагировали на заявление Вучича о поддержке Украины

В России слышат заявления президента Сербии Александра Вучича о поддержке страной суверенитета и территориальная целостности Украины, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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