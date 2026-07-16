Ассоциация туроператоров Турции сообщила о скидках для русских

Турецкие отели, стремясь увеличить количество отдыхающих из России, предоставляют скидки до 20%. Акын Беке из TÜRSAB отметил, что высокая конкуренция заставляет отели на курортах Анталья и Бодрум активно привлекать русских туристов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии