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Царьград

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Ассоциация туроператоров Турции сообщила о скидках для русских

Ассоциация туроператоров Турции сообщила о скидках для русских

Турецкие отели, стремясь увеличить количество отдыхающих из России, предоставляют скидки до 20%. Акын Беке из TÜRSAB отметил, что высокая конкуренция заставляет отели на курортах Анталья и Бодрум активно привлекать русских туристов.

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