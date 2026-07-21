В Англии выбрали самую быструю улитку в мире

В английском Гримстоне прошёл традиционный чемпионат мира по гонкам улиток. За титул самой быстрой боролась 271 участница, а победу одержала улитка по кличке Snailor Swift, преодолев дистанцию длиной 34 сантиметра за 3 минуты и 13 секунд.