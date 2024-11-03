Что разделяет Испанию с Португалией

Две страны делят Пиренейский полуостров, религию, членство в Европейском союзе, благоприятный климат и плодородные земли, привычку хорошо есть и вдоволь отдыхать, страсть (и талант!) к футболу, красивейшие пляжи для серфа и других летних развлечений.