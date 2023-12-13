Лидер ХАМАС назвал "заблуждением" послевоенную Газу без боевиков

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания выступил с телеобращением. Он заявил, что любой план по послевоенному развитию сектора Газа, в котором не участвует палестинская группировка, является просто "заблуждением".
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