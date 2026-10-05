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New York Post: экономика и смартфоны лишили поколение Z реального секса

New York Post: экономика и смартфоны лишили поколение Z реального секса

Исследователи из Университета Индианы в США выяснили, что представители поколения Z (молодежь от 18 до 29 лет) вступают в половую связь значительно реже, чем их предшественники.

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