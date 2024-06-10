Карпин оценил первый сезон Захаряна в Испании

Валерий Карпин высказался о первом сезоне Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад». Главный тренер сборной России и экс-игрок «Реала Сосьедад» высказлся о дебютном сезоне полузашитника национальной команды Арсена Захаряна в составе клуба из Сан-Себастьяна.
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