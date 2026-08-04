Уважаемые любители конного спорта, спортсмены и зрители! 15 августа в 10:00 на ипподроме города Новоаннинский состоятся соревнования по конному спорту.
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Уважаемые любители конного спорта, спортсмены и зрители! 15 августа в 10:00 на ипподроме города Новоаннинский состоятся соревнования по конному спорту.
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