Архангельская область стала регионом-лидером по эффективности и прозрачности закупок

Такие данные по итогам рейтинга индекса эффективности и прозрачности закупочных систем регионов приводит Ассоциация организаций и специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных торгов «Равноправие – ответственность – состязательность в торгах».
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