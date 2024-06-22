У Ржевского мемориала прошел памятный концерт-реквием

В пятницу, 21 июня, у Ржевского мемориала Советскому Солдату прошли мероприятия, приуроченные к Дню памяти и скорби – концерт-реквием «Мы этой памяти верны» и открытие уличной фотовыставки, посвященной подвигу Защитников Отечества.