У Ржевского мемориала прошел памятный концерт-реквием

В пятницу, 21 июня, у Ржевского мемориала Советскому Солдату прошли мероприятия, приуроченные к Дню памяти и скорби – концерт-реквием «Мы этой памяти верны» и открытие уличной фотовыставки, посвященной подвигу Защитников Отечества.
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