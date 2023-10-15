ХАМАС взяло ответственность за ракетный удар по Тель-Авиву

ХАМАС взяло на себя ответственность за ракетный удар по Тель-Авиву. Об этом говорится в заявлении группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», являющегося боевым крылом палестинской группировки, 15 октября.
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