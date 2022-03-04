Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Не стыдно быть русским!"

"Не стыдно быть русским!"

Известный актер Вячеслав Манучаров обратился к жителям России: "Не стыдно быть русским!" Известный актёр и блогер Вячеслав Манучаров напомнил: "право русских быть русскими" есть везде, в том числе и на Украине.

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