Известный актер Вячеслав Манучаров обратился к жителям России: "Не стыдно быть русским!" Известный актёр и блогер Вячеслав Манучаров напомнил: "право русских быть русскими" есть везде, в том числе и на Украине.
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