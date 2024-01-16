Экс-учительница собрала на ремонт класса новосибирской школы полмиллиона

НОВОСИБИРСК, 16 января, ФедералПресс. Бывшая учительница музыки и мировой художественной культуры москвичка Анастасия Субботина намерена отремонтировать класс в школе Новосибирской области, где когда-то работала, и сделать его максимально функциональным.
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