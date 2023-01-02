Фанаты «Ноттингема» скандировали: «Челси» – мальчики по вызову». Chelsea Pride и другие фан-группы осудили оскорбительные выкрики

Фан-группа «Челси» осудила гомофобные кричалки фанатов «Ноттингема» во время матча АПЛ. Во время матча 18-го тура АПЛ против «Челси» (1:1) болельщики «Ноттингем Форест» скандировали: «Челси» – мальчики по вызову!» (rent boys – гомофобная кричалка, которую скандируют некоторые болельщики клубов-соперников «Челси» – прим.
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