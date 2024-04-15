Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Сионисткий режим не падёт, а жаль

Сионисткий режим не падёт, а жаль

Так сказать, срочное включение, господа блогеры, угомоните талант, мы наблюдаем очень большой спектакль, где все актёры более менее осведомлёны, что и куда полетит, сейчас огребут в ответ сирийцы и ливанцы и все тихо мирно разойдутся, отыграв для населения внутреннюю повестку.

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Комментарии
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Nina Roytvarf
Дебилу навесил фотомонтаж
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18 час.
Nina Roytvarf
Не дождетесь🤣🤣🤣🤣
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18 час.
Nina Roytvarf
Этто точно.надеюсь, что и все твои беды тоже🤣🤣🤣🤣
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18 час.

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