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Царьград

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В Думе планируют внести проект о выплатах парам, чей брак длится больше 30 лет

В Думе планируют внести проект о выплатах парам, чей брак длится больше 30 лет

ЛДПР предлагает поощрять семьи, отметившие жемчужную, рубиновую, золотую или алмазную свадьбы.Пары, прожившие в официальном браке не менее 30 лет хотят поощрять материально, такой законопроект внесёт группа депутатов от ЛДПР.

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