🌧️🚨 Сочи накрыло непогодой: актуальный прогноз до 18 февраля По данным Гидрометцентра, 17 февраля в Сочи и на ФТ «Сириус» ожидаются: ▫️ Сильные ливни; ▫️ Ветер до 17 м/с; ▫️ Высота морских волн — 1,5 м.
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🌧️🚨 Сочи накрыло непогодой: актуальный прогноз до 18 февраля По данным Гидрометцентра, 17 февраля в Сочи и на ФТ «Сириус» ожидаются: ▫️ Сильные ливни; ▫️ Ветер до 17 м/с; ▫️ Высота морских волн — 1,5 м.