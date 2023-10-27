Ответ В. Богданова политологам С. Жирнову и В. Соловью о их сообщении на ЮТУБ-канале 27.10.2023 г.

Ответ В. Богданова С. Жирнову и В. Соловью. Уважаемые и не очень уважаемые политологи, журналисты и политики! По России и миру сегодня мутной волной расползается шокирующая информация о неожиданной смерти Путина, как и для любого человека всегда неожиданной, хотя её ожидание было привычным за время болезни умершего.