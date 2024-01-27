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Посол РФ Антонов заявил о подъеме нацизма в Европе

Посол РФ Антонов заявил о подъеме нацизма в Европе

В Европе наблюдается увеличение числа сторонников нацизма, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в ходе состоявшегося в дипмиссии мероприятия, которое было приурочено к 80-летию снятия блокады Ленинграда.

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