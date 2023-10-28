Эти 4 цифры на шинах авто раскроют многое: вот их назначение

Для автовладельцев важно не только следить за состоянием своих шин, но и знать их реальный возраст. Причина проста: даже если вы приобрели новую резину в магазине, она могла провести годы на складе перед покупкой.
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