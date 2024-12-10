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Назван самый пьющий район в Новосибирске

Назван самый пьющий район в Новосибирске

Единственный в столице Сибири вытрезвитель с момента открытия обслужил 2237 клиентов.В Новосибирске составили рейтинг самых пьющих районов на основании данных единственного в городе муниципального вытрезвителя.

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