Назван самый пьющий район в Новосибирске

Единственный в столице Сибири вытрезвитель с момента открытия обслужил 2237 клиентов.В Новосибирске составили рейтинг самых пьющих районов на основании данных единственного в городе муниципального вытрезвителя.
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