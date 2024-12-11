Noize MC и Монеточку решили номинировать на Нобелевскую премию мира

Кандидатуры рэпера Ивана Алексеева (признан в России иноагентом), известного как Noize MC, и певицы Монеточки, чье настоящее имя Елизавета Гырдымова (признана иноагентом), выдвинули на Нобелевскую премию мира-2025.
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