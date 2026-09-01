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Норвежский вратарь «Трактора» о критике за переезд в Россию: «Не считаю нужным обращать на это большое внимание»

Норвежский вратарь «Трактора» о критике за переезд в Россию: «Не считаю нужным обращать на это большое внимание»

Голкипер «Трактора» Хенрик Хеукеланн признался, что его не волнует критика из-за переезда в Россию.Голкипер «Трактора» Хенрик Хеукеланн признался, что его не волнует критика из-за переезда в Россию.

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