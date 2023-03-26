Леви после увольнения Конте: «Мы должны сплотиться. «Тоттенхэм» в центре борьбы за место в ЛЧ»

Президент «Тоттенхэма», расторгнув контракт с Антонио Конте, призвал команду сплотиться. «В АПЛ у нас впереди 10 матчей, и мы в центре борьбы за место в Лиге чемпионов.
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