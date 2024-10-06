«Дети фестиваля»: почему в Москве произошёл «цветной бэби-бум» в 1958 году

Летом 1957 года москвичи испытали настоящий культурный шок. Живущая за «железным занавесом» столичная молодежь получила возможность беспрепятственно общаться со своими зарубежными сверстниками, что имело далеко идущие последствия.
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