Эксперт рассказал, какую зарплату нужно получать для пенсии от 50 тысяч рублей

Для этого необходимо зарабатывать 230 тысяч рублей в месяц, а также в течение 35 лет ежегодно набирать по 10 пенсионных баллов Чтобы получать пенсию более 50 тысяч рублей, в течение 35 лет нужно зарабатывать 230 тысяч рублей до вычета налогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии