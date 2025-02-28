Эксперт рассказал, какую зарплату нужно получать для пенсии от 50 тысяч рублей

Для этого необходимо зарабатывать 230 тысяч рублей в месяц, а также в течение 35 лет ежегодно набирать по 10 пенсионных баллов Чтобы получать пенсию более 50 тысяч рублей, в течение 35 лет нужно зарабатывать 230 тысяч рублей до вычета налогов.