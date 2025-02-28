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Эксперт рассказал, какую зарплату нужно получать для пенсии от 50 тысяч рублей

Эксперт рассказал, какую зарплату нужно получать для пенсии от 50 тысяч рублей

Для этого необходимо зарабатывать 230 тысяч рублей в месяц, а также в течение 35 лет ежегодно набирать по 10 пенсионных баллов Чтобы получать пенсию более 50 тысяч рублей, в течение 35 лет нужно зарабатывать 230 тысяч рублей до вычета налогов.

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Комментарии
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саша пупкин
Какой умный депутат, и главное честно все рассказал))))
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