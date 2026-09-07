Губернатор Смоленской области ознакомился с работой нового зерносушильного комплекса

Губернатор вручил награды лучшим сотрудникам, которые принимали участие в строительстве и запуске объекта Губернатор Смоленской области Василий Анохин вместе с президентом «Мираторга» Виктором Линником посетил новый зерносушильный комплекс «Гореново», который располагается в Рославльском округе и принадлежит одной из компаний группы – «Брянской мясной компании».