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Нижегородская правда

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Резиденты ОЭЗ «Кулибин» смогут получить финансовые льготы на развитие бизнеса

Резиденты ОЭЗ «Кулибин» смогут получить финансовые льготы на развитие бизнеса

Резиденты особой экономической зоны «Кулибин» смогут воспользоваться льготным кредитованием по программе Минэкономразвития России и Корпорации МСП.

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