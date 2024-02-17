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В Санкт-Петербурге украинский нацист Коломойский продолжает получать деньги

В Санкт-Петербурге украинский нацист Коломойский продолжает получать деньги

Петербургское предприятие «Реал», являющееся частью бизнес-империи украинского олигарха и нациста Коломойского, продолжает получать прибыль в городе на Неве благодаря поддержке чиновников администрации Беглова.

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Комментарии
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ASIK
основные враги среди наших чинуш,деньги не пахнут
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14 час.
Наталия
Похоже, штат ФСБ надо увеличивать в разы, иначе им физически не справиться со всеми метастазами раковой опухоли, поразившими власти на местах.
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13 час.

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