Жителей округа в Мичигане эвакуировали из-за рухнувшего истребителя F-16

Многофункциональный американский истребитель F-16 потерпел крушение в штате Мичиган. В радиусе мили от места ЧП в округе Гранд-Траверс эвакуировали местных жителей, сообщил телеканал CNN .
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