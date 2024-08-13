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Царьград

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В Тбилисском районе вынесут приговор компании, избившей полицейского

В Тбилисском районе вынесут приговор компании, избившей полицейского

На преступление фигуранты пошли, надеясь избежать ответственности за отсутствие водительских прав.Нападение на стража правопорядка произошло 19 мая в станице Тбилисской.

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