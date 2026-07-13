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Царьград

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Зиновьева объявила о строительстве завода "Станкомашстрой" в Жуковском

Зиновьева объявила о строительстве завода "Станкомашстрой" в Жуковском

В Жуковском началось строительство комплекса по производству металлообрабатывающего оборудования. Компания "Станкомашстрой" обеспечит выпуск до 1 000 единиц техники ежегодно, создавая более 700 рабочих мест и увеличивая налоговые поступления до 1,3 млрд рублей.

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