Зиновьева объявила о строительстве завода "Станкомашстрой" в Жуковском

В Жуковском началось строительство комплекса по производству металлообрабатывающего оборудования. Компания "Станкомашстрой" обеспечит выпуск до 1 000 единиц техники ежегодно, создавая более 700 рабочих мест и увеличивая налоговые поступления до 1,3 млрд рублей.