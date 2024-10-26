Вот то, что на скрине - это было на полном серьёзе! Представляете, как они страдают от гетеро-пропаганды, которая везЬде? Тут, понимаешь, живёшь такой не-такой-как-все, считаешь себя очень прогрессивным, креативным, да что там - следующей ступенью человеческой эволюции, а тут на тебе по мозгам гетеро-пропагандой - и всё! И нету сверхчеловека.
Эта ужасная гетеро-пропаганда
Комментарии
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Надежда
Я так понимаю, по грамотности написания, этот жук окопался на окраине, а сам так стремиться всеми лапками проползти в цветущий сад ЖОзеПЫ борделя, в его такой веселый и оч радужный мир!)🌈
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