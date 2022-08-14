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Путин примет участие в открытии форума «Армия‑2022» в Подмосковье

Путин примет участие в открытии форума «Армия‑2022» в Подмосковье

РИАМО - 14 авг. 15 августа глава государства Владимир Путин примет участие в церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия – 2022» и Армейских международных игр в парке «Патриот» в Подмосковье, сообщает пресс-служба Кремля.

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