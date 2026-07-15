Бензиновые сводки. МВД будет аннулировать штрафы, которые выписали водителям за нарушения правил остановки и стоянки в очередях на АЗС.
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Бензиновые сводки. МВД будет аннулировать штрафы, которые выписали водителям за нарушения правил остановки и стоянки в очередях на АЗС.