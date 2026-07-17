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Сербия присоединилась к «Соглашениям Артемиды» и стала 69-й страной программы NASA

Сербия присоединилась к «Соглашениям Артемиды» и стала 69-й страной программы NASA

Подписание открывает стране возможность участвовать в будущих лунных проектах NASA, включая научные эксперименты и миссии программы ArtemisСербия официально присоединилась к «Соглашениям Артемиды», став 69-й страной, поддержавшей принципы мирного и открытого освоения космоса.

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