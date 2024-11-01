Россия выразила Сербии соболезнования в связи с трагедией в Нови-Саде

Соболезнования Сербии в связи с трагедией в городе Нови-Сад, где при обрушении бетонного козырька железнодорожного вокзала погибли 14 человек и около 30 пострадали, выразил от лица РФ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 1 ноября в ходе заседания Совбеза ООН.