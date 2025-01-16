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Учёные РАН объяснили сходство посмертных масок Древнего Египта и Сибири

Учёные РАН объяснили сходство посмертных масок Древнего Египта и Сибири

Учёные предполагают, что древние египтяне оказали влияние на древних жителей СибириВ результате исследования масок, найденных в Хакасии, учёные установили, как выглядели жители Южной Сибири на стыке двух эпох.

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