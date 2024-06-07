НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Кристиан Хорнер: «Мы долго и упорно размышляли над вариантом с Сайнсом. Но в конце концов Перес очень много сделал для команды»

Руководитель «Ред Булл» рассказал, что в команде действительно изучали вариант с приглашением испанца на роль напарника Макса Ферстаппена, но в итоге решили продлить контракт с Серхио Пересом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх