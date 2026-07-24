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Царьград

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Химик Дорохов: Помидоры губят огурцы из-за выделяемого этилена

Химик Дорохов: Помидоры губят огурцы из-за выделяемого этилена

Андрей Дорохов, кандидат химических наук, объяснил, почему помидоры и огурцы нельзя хранить вместе: выделяемый этилен ускоряет порчу.

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