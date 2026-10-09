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Газета.ру

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Аналитик Попова: 70% валюты для новогоднего отпуска лучше купить в октябре-ноябре

Аналитик Попова: 70% валюты для новогоднего отпуска лучше купить в октябре-ноябре

Для зарубежной поездки на новогодние праздники стоит приобрести 70–80% нужной валюты в октябре-ноябре, а остаток докупить в декабре.

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